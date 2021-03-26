«Фенербахче» уволил главного тренера

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26 Марта 2021, 10:13,
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Стамбульский «Фенербахче» посредством официального сайта отрапортовал об отставке Эрола Булута с поста главного тренера команды. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В оставшихся играх сезона-2020/2021 командой будет руководить экс-футболист клуба, а ныне его спортивный директор Эмре Белёзоглу.
Ранее СМИ сообщали, что «Фенербахче» проявляет заинтересованность в услугах немецкого специалиста Йоахима Лёва. Тренер покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы-2020.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» занимает третью строчку после 30 туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Эрол Булут