Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Турецкий гранд предложит контракт Лёву

25 Марта 2021, 11:19,

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции. Согласно сведениям портала Goal, предложить контракт 61-летнему специалисту собирается стамбульский «Фенербахче».

Ранее стало известно, что Йоахим покинет сборную Германии после окончания чемпионата Европы-2020. Он тренирует «бундестим» с 2006-го года. Континентальный турнир состоится грядущим летом.

Стоит отметить, что Лёв уже работал в «Фенербахче». Немецкий тренер возглавлял стамбульский коллектив в сезоне-1998/1999.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» занимает третье место после 30 сыгранных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Йоахим Лёв
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Марта 2021, 12:00

Неплохой камбек будет. По стопам Озила... Тем временем, там состав и кадры скоро наберутся на уверенную борьбу в ЛЧ, а не только на чемпионство страны.

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