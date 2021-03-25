Турецкий гранд предложит контракт Лёву

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25 Марта 2021, 11:19,
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Наставник сборной Германии Йоахим Лёв имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции. Согласно сведениям портала Goal, предложить контракт 61-летнему специалисту собирается стамбульский «Фенербахче».
Ранее стало известно, что Йоахим покинет сборную Германии после окончания чемпионата Европы-2020. Он тренирует «бундестим» с 2006-го года. Континентальный турнир состоится грядущим летом.
Стоит отметить, что Лёв уже работал в «Фенербахче». Немецкий тренер возглавлял стамбульский коллектив в сезоне-1998/1999.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» занимает третье место после 30 сыгранных туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Йоахим Лёв
Неплохой камбек будет. По стопам Озила... Тем временем, там состав и кадры скоро наберутся на уверенную борьбу в ЛЧ, а не только на чемпионство страны.