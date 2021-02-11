Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Кудряшов: «Я стал сильнее после переезда из России в Турцию»

11 Февраля 2021, 13:27,

Российский защитник Фёдор Кудряшов, ныне выступающий за «Антальяспор», заявил, что не жалеет о переезде в турецкий чемпионат.

«Не жалею, что уехал из России. В плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», - передает слова 33-летнего футболиста Sports.ru.

Фёдор перебрался в «Антальяспор» в январе 2020-го года. Защитник заключил с клубом трудовое соглашение на полтора года. В нынешнем сезоне Суперлиги Кудряшов провел 23 поединка, в которых получил две желтые карточки.

В России игрок известен по выступлениям за «Сочи», «Рубин», «Ростов», «Спартак» и другие клубы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Кудряшов
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