Фалькао может продолжить карьеру в Аргентине

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Аргентины. Заинтересованность в подписании 35-летнего футболиста проявляет «Ривер Плейт», об этом рапортует ESPN.

Напомним, что Фалькао защищал цвета «Ривер Плейта» с 2005-го до 2009-го года.

В настоящий момент форвард выступает в турецкой Суперлиге за стамбульский «Галатасарай». В нынешнем сезоне чемпионата Турции Радамель провел восемь поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи.

Действующий трудовой договор колумбийца с «Галатасараем» рассчитан до лета 2022-го года.