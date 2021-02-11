Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Фалькао может продолжить карьеру в Аргентине

11 Февраля 2021, 08:59,

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Аргентины. Заинтересованность в подписании 35-летнего футболиста проявляет «Ривер Плейт», об этом рапортует ESPN.

Напомним, что Фалькао защищал цвета «Ривер Плейта» с 2005-го до 2009-го года.

В настоящий момент форвард выступает в турецкой Суперлиге за стамбульский «Галатасарай». В нынешнем сезоне чемпионата Турции Радамель провел восемь поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи.

Действующий трудовой договор колумбийца с «Галатасараем» рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Радамель Фалькао, Ривер Плейт
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