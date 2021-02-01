Тосун, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Бешикташ»

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01 Февраля 2021, 08:14,
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Турецкий нападающий Дженк Тосун продолжит карьеру у себя на родине. 29-летний форвард перешел в стамбульский «Бешикташ», об этом рапортует пресс-служба клуба.
Напомним, что интерес к опытному футболисту проявлял московский ЦСКА.
Дженк выступал за «Эвертон» с января 2018-го года. В текущем сезоне турецкий форвард провел всего семь поединков во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Тосуна в семь миллионов евро.
Добавим, что «Бешикташ», набрав 44 балла, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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