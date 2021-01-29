​Подольски отреагировал на извинения Кудряшова

Известный немецкий футболист Лукас Подольски отреагировал на извинения со стороны россиянина Фёдора Кудряшова. Игроки вместе выступают за турецкий «Антальяспор».

В одном из недавних интервью Кудряшов назвал Подольски ленивым. Российскому защитнику пришлось объясняться и даже извиняться посредством обращения на своей страничке в Instagram.

Подольски отреагировал, оставив комментарий на русском языке латинскими буквами.

«Давай», - написал экс-форвард сборной Германии.

Фёдор Кудряшов выступает за «Антальяспор» уже более года. За этот период российский футболист провёл сорок два матча и сделал три голевых паса на партнёров.