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​Подольски отреагировал на извинения Кудряшова

29 Января 2021, 23:28,

fratria.ru

Известный немецкий футболист Лукас Подольски отреагировал на извинения со стороны россиянина Фёдора Кудряшова. Игроки вместе выступают за турецкий «Антальяспор».

В одном из недавних интервью Кудряшов назвал Подольски ленивым. Российскому защитнику пришлось объясняться и даже извиняться посредством обращения на своей страничке в Instagram.

Подольски отреагировал, оставив комментарий на русском языке латинскими буквами.

«Давай», - написал экс-форвард сборной Германии.

Фёдор Кудряшов выступает за «Антальяспор» уже более года. За этот период российский футболист провёл сорок два матча и сделал три голевых паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лукас Подольски, Фёдор Кудряшов, Антальяспор
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