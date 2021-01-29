​Кудряшов извинился перед Подольски за фразу в интервью

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов извинился перед своим партнёром по команде – известным форвардом Лукасом Подольски. Во время недавнего интервью Кудряшов использовал в отношении Подольски слово «ленивый».

«С уважением и признанием приношу свои извинения Лукасу Подольски за мою фразу. На русском слово «ленивый» мы говорим любя, когда чувствуем огромный потенциал и силу человека, которые тот не всегда демонстрирует», - написал в Instagram Кудряшов.

Фёдор Кудряшов играет за «Антальяспор» с начала 2020 года. За этот период россиянин успел провести в составе команды сорок два матча и отметиться тремя результативными передачами.