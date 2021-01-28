Озил сорвал овации, сказав, что не вернётся в сборную Германии

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28 Января 2021, 00:20,
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, который стал игроком клуба буквально несколько дней назад, на пресс-конференции поговорил о возможности своего возвращения в сборную Германии.
«Когда я иду по тропе, я никогда не поворачиваю назад. Я желаю сборной Германии удачи, но больше не буду играть за неё», - сказал Озил. Слова новичка стамбульского клуба были встречены аплодисментами.
В последний раз Месут Озил играл за сборную Германии на чемпионате мира в России. Затем полузащитник завершил международную карьеру на фоне критики за совместную фотографию с президентом Турции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Фенербахче, Месут Озил
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