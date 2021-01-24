​Президент «Фенербахче» попросил фанатов помочь клубу финансово ради подписания Озила

На днях Месут Озил должен стать футболистом «Фенербахче». Ожидается, что по контракту со стамбульским клубом немец заработает более 15 миллионов евро. Это довольно много для клуба, чья задолженность превышает 520 миллионов евро, пишет Bild.

Президент клуба Али Коч попросил болельщиков помочь клубу финансово.

«У нас есть просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания Озила я прошу вас побить рекорд по количеству смс. Может, 300 тысяч, 500 тысяч или миллион текстовых сообщений. Это нам поможет», - сказал Коч.

Смс нужно отправлять на номер 1907, соответствующий году основания «Фенербахче». Стоимость одного сообщения составляет примерно 2,2 евро. Клуб рассчитывает собрать до двух миллионов евро.