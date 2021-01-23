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Стало известно, когда «Фенербахче» объявит о трансфере Озила

23 Января 2021, 15:19,

Global Look Press

Президент стамбульского «Фенербахче» Али Коч рассказал, когда будет официально объявлено о трансфере немецкого полузащитника Месута Озила.

«У Озила отсутствуют травмы, с ним все в порядке. Сейчас Месут находится на карантине, после завершения которого мы подпишем трудовое соглашение. Если все пойдет по плану, клуб объявит о переходе игрока во вторник», - передает слова руководителя издание NTVSpor.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Озил на поле не выходил. «Арсенал» исключил 32-летнего полузащитника из заявки. В составе лондонского коллектива Месут выступал с 2013-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
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