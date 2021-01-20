Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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​Подольски рад переходу Озила в чемпионат Турции

20 Января 2021, 15:45,

fratria.ru

Известный форвард «Антальяспора» Лукас Подольски дал комментарий по поводу своего экс-партнёра по «Арсеналу» Месута Озила. Последний максимально близок к переходу в «Фенербахче».

«Я рад, что Месут скоро будет играть у нас в Турции. В свои 32 он до сих пор является ценным активом. Суперлига продолжает улучшаться, сюда чаще едут футболисты с известными именами, что радует болельщиков.

Было обидно видеть, как история Озила в «Арсенале» закончилась вот так. Ни один профессиональный футболист не будет доволен, когда ему не позволяют играть. Теперь Месут сможет заняться нашим любимым делом – играть в футбол», - рассказал Подольски Bild.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фенербахче, Месут Озил, Лукас Подольски
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