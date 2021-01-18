Венгер: «Озил усилит «Фенербахче»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход Месута Озила в «Фенербахче».

«Я никогда раньше не разговаривал с ним о «Фенербахче», потому что хотел, чтобы Озил играл за «Арсенал». Конечно, я всегда чувствовал связь Месута с Турцией. Я знаком с его семьей и агентом. Это отличный трансфер для «Фенербахче», Озил несомненно их усилит», - цитирует Венгера beINSPORTS.

Отметим, что о трансфере Озила пока не было объявлено официально, но «Фенербахче» уже подтвердил, что ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником.

Соглашение Месута с «Арсеналом» рассчитано до конца сезона.