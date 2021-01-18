​Дринкуотер доиграет сезон в «Касымпаше»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер перешёл в «Касымпашу». Турецкий клуб объявил об аренде тридцатилетнего футболиста до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что «Касымпаша» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Дэнни Дринкуотер в последнее время выступал исключительно за резервную команду «Челси», находясь в поиске нового клуба.

За три последних года для Дринкуотера это уже третья аренда. Ранее он на временной основе защищал цвета «Бёрнли» и «Астон Виллы». Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до средины 2022 года.