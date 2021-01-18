​Дринкуотер доиграет сезон в «Касымпаше»

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18 Января 2021, 16:48,
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Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер перешёл в «Касымпашу». Турецкий клуб объявил об аренде тридцатилетнего футболиста до конца текущего сезона.
Стоит отметить, что «Касымпаша» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Дэнни Дринкуотер в последнее время выступал исключительно за резервную команду «Челси», находясь в поиске нового клуба.
За три последних года для Дринкуотера это уже третья аренда. Ранее он на временной основе защищал цвета «Бёрнли» и «Астон Виллы». Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до средины 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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