Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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​Дринкуотер доиграет сезон в «Касымпаше»

18 Января 2021, 16:48,

Global Look Press

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер перешёл в «Касымпашу». Турецкий клуб объявил об аренде тридцатилетнего футболиста до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что «Касымпаша» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Дэнни Дринкуотер в последнее время выступал исключительно за резервную команду «Челси», находясь в поиске нового клуба.

За три последних года для Дринкуотера это уже третья аренда. Ранее он на временной основе защищал цвета «Бёрнли» и «Астон Виллы». Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до средины 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Трансферы футбола - зима 2021, Дэнни Дринкуотер, Касымпаша, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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