​Названа зарплата Озила в «Фенербахче»

В ближайшие часы полузащитник Месут Озил сменит «Арсенал» на «Фенербахче». В субботу немецкий футболист намекал на скорый переход в стамбульский клуб на своей странице в Twitter.

Как сообщается на Sporx.com, Озил подпишет контракт сроком на три с половиной года. Заработная плата немецкого полузащитника в «Фенербахче» составит 4 миллиона евро в год без учётов бонусов.

За чемпионство Озил будет получать 500 тысяч евро, а за попадание в Лигу чемпионов – 250 тысяч евро.

В качестве подписного бонуса Озил получит 5 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в рассрочку на протяжении трёх лет.

Отмечается, что часть зарплаты Озила возьмут на себя спонсоры.