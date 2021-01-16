Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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​В Турции игроков в белой форме было едва заметно на заснеженном поле

16 Января 2021, 18:26,

fratria.ru

В последние дни во многих странах Европы выпал снег. Турция не стала исключением, и футбольный матч местной Суперлиги между командами «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор» проходил на полностью заснеженном поле.

На покрытии было едва видно разметку, но это только полбеды. Судя по скриншоту из телевизионной трансляции, на поле было весьма непросто идентифицировать футболистов «Сивасспора», которые играли в белой форме.

Матч между «Истанбул Башакшехиром» и «Сивасспором» завершился вничью со счётом 1:1. Оба гола команды провели ещё до перерыва.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Истанбул Башакшехир, Сивасспор
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