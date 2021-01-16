Фалькао может переехать в США

Опытный колумбийский нападающий Радамель Фалькао, выступающий в чемпионате Турции за стамбульский «Галатасарай», может перебраться за океан. Подписать 34-летнего форварда хочет «Портленд».

Согласно данным издания AS, руководство турецкого гранда готово продать футболиста и ведет переговоры с клубом из США.

В составе «Галатасарая» Фалькао выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Радамель провел восемь поединков, записав на свой счет пять голов (три - с пенальти) и две результативные передачи.

В Европе колумбиец также известен по выступлениям за «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».