Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Фалькао может переехать в США

16 Января 2021, 12:12,

Евро-Футбол.Ру

Опытный колумбийский нападающий Радамель Фалькао, выступающий в чемпионате Турции за стамбульский «Галатасарай», может перебраться за океан. Подписать 34-летнего форварда хочет «Портленд».

Согласно данным издания AS, руководство турецкого гранда готово продать футболиста и ведет переговоры с клубом из США.

В составе «Галатасарая» Фалькао выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Радамель провел восемь поединков, записав на свой счет пять голов (три - с пенальти) и две результативные передачи.

В Европе колумбиец также известен по выступлениям за «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Радамель Фалькао, Трансферы футбола - зима 2021, Портленд Тимберс
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