​Петреску возглавил турецкий клуб

Известный румынский тренер Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». 53-летний специалист подписал контракт на полтора сезона с возможностью продления ещё на один год.

«Я очень рад быть здесь. Раньше меня так не встречали ни в одной команде, где я тренировал. Я люблю рисковать. Кто не любит риск, тот не добьётся успеха.

Чемпионат Турции очень сложный и интересный. Для нас самое главное – зарабатывать очки. Мы можем сохранить команду в Суперлиге без больших затрат и будем ставить более высокие задачи в следующем сезоне», - сказал Петреску.

«Кайсериспор» на текущий момент занимает восемнадцатое место в таблице чемпионата Турции.

Напомним, в России Дана Петреску знают по работе в «Кубани» и московском «Динамо».