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​У игрока «Галатасарая», пострадавшего от новогоднего фейерверка, улучшается зрение

03 Января 2021, 13:50,

Global Look Press

Футболист «Галатасарая» Омар Элабделлауи идёт на поправку. Как известно, игрок пострадал от новогоднего фейерверка, взорвавшегося в его руках. Представитель стамбульского клуба получил травмы рук и глаз.

«Пока что всё идёт хорошо. У футболиста наблюдается некоторое улучшение зрения, особенно левого глаза. Правый глаз тоже выздоравливает», - высказался о состоянии Элабделлауи доктор Ведат Кайя, чьи слова приводит Goal.com.

В текущем сезоне Омар Элабделлауи провёл за «Галатасарай» тринадцать матчей. Результативными действиями защитник, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Галатасарай, Омар Элабделлауи
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
03 Января 2021, 14:45

А у нас дети бегают с этим... Жесть...Здоровья игроку... И изучить уже правила использования фейерверков на худой конец... Потому что такое чаще всего случается просто с теми, кто не умеет их использовать, а не из-за производственного брака...

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