​У игрока «Галатасарая», пострадавшего от новогоднего фейерверка, улучшается зрение

Футболист «Галатасарая» Омар Элабделлауи идёт на поправку. Как известно, игрок пострадал от новогоднего фейерверка, взорвавшегося в его руках. Представитель стамбульского клуба получил травмы рук и глаз.

«Пока что всё идёт хорошо. У футболиста наблюдается некоторое улучшение зрения, особенно левого глаза. Правый глаз тоже выздоравливает», - высказался о состоянии Элабделлауи доктор Ведат Кайя, чьи слова приводит Goal.com.

В текущем сезоне Омар Элабделлауи провёл за «Галатасарай» тринадцать матчей. Результативными действиями защитник, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», не отмечался.