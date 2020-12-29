Фалькао имеет варианты на Ближнем Востоке и в МЛС

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао близок к уходу из стамбульского «Галатасарая» в предстоящее зимнее трансферное окно. Согласно информации издания Footmercato, 34-летний форвард может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в МЛС.

Ранее СМИ сообщили, что в «Галатасарае» недовольны высокой травматичностью футболиста, поэтому больше не хотят платить ему пять миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Фалькао провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.