Фалькао имеет варианты на Ближнем Востоке и в МЛС

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29 Декабря 2020, 09:39,
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Колумбийский нападающий Радамель Фалькао близок к уходу из стамбульского «Галатасарая» в предстоящее зимнее трансферное окно. Согласно информации издания Footmercato, 34-летний форвард может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в МЛС.
Ранее СМИ сообщили, что в «Галатасарае» недовольны высокой травматичностью футболиста, поэтому больше не хотят платить ему пять миллионов евро в год.
В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Фалькао провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Радамель Фалькао, Трансферы футбола - зима 2021