Хесе может перейти в «Фенербахче», недавно он расторг контракт с «ПСЖ»

Испанский нападающий Хесе Родригес может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболистом интересуется «Фенербахче». Руководство турецкого клуба уже связалось с представителями Хесе.

27-летний футболист недавно расторг контракт с «ПСЖ» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Хесе сыграл лишь двадцать две минуты за «ПСЖ», но голевыми действиями не отметился. Хесе является воспитанником мадридского «Реала».

«Фенербахче» после четырнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 26 очков.