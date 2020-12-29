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Хесе может перейти в «Фенербахче», недавно он расторг контракт с «ПСЖ»

29 Декабря 2020, 00:42,

Global Look Press

Испанский нападающий Хесе Родригес может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболистом интересуется «Фенербахче». Руководство турецкого клуба уже связалось с представителями Хесе.

27-летний футболист недавно расторг контракт с «ПСЖ» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Хесе сыграл лишь двадцать две минуты за «ПСЖ», но голевыми действиями не отметился. Хесе является воспитанником мадридского «Реала».

«Фенербахче» после четырнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 26 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фенербахче, Трансферы футбола - зима 2021, Хесе Родригес
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