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«Галатасарай» решил продать Фалькао

26 Декабря 2020, 09:58,

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Руководство стамбульского «Галатасарая» приняло решение относительно будущего в команде колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Как информирует издание Footmercato, турецкий гранд собирается расстаться с 34-летним бомбардиром в зимнее трансферное окно. В «Галатасарае» недовольны, что игрок часто получает повреждения, поэтому больше не хотят платить ему пять миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Радамель провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали, что колумбийский голеадор хочет продолжить карьеру в МЛС.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Галатасарай, Радамель Фалькао, Трансферы футбола - зима 2021
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