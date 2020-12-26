«Галатасарай» решил продать Фалькао

Руководство стамбульского «Галатасарая» приняло решение относительно будущего в команде колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Как информирует издание Footmercato, турецкий гранд собирается расстаться с 34-летним бомбардиром в зимнее трансферное окно. В «Галатасарае» недовольны, что игрок часто получает повреждения, поэтому больше не хотят платить ему пять миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Радамель провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали, что колумбийский голеадор хочет продолжить карьеру в МЛС.