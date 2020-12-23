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Будущее Фалькао в «Галатасарае» остаётся неопределённым

23 Декабря 2020, 22:06,

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Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао возобновил тренировки с командой, но пока неизвестно, останется ли он в турецком клубе. По информации AS, он не получал официального предложения о продлении контракта, но сам колумбиец хочет остаться в клубе.

«Он достойный человек, достойный футболист. Думаю, Фалькао не поставит «Галатасарай» в сложную ситуацию. Останется ли он в январе или уйдет? Я действительно не знаю, что будет», - заявил президент «Галатасарая» Мустафа Ченгиз.

В текущем сезоне 34-летний Фалькао провёл за команду шесть игр в чемпионате Турции и отметился пятью голами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Галатасарай, Радамель Фалькао
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