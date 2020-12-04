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«Галатасарай» может перехватить Муса у ЦСКА

04 Декабря 2020, 12:48,

ФК "Локомoтив"

Нигерийский нападающий Ахмед Муса может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает издание Fanatik, 28-летний африканский футболист близок к подписанию контракта со стамбульским «Галатасараем».

Согласно данным источника, стороны уже провели переговоры и согласовали условия сотрудничества. Контракт Ахмеда с турецким грандом будет рассчитан на один год.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Муса в московский ЦСКА. Нигериец защищал цвета «армейцев» с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году на правах аренды. Форвард сыграл 135 матчей в РПЛ и забил 48 мячей.

Последним местом работы нападающего был аравийский «Аль-Наср».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Галатасарай, Ахмед Муса, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
Spirit
04 Декабря 2020, 13:37

В Турции климат намного лучше и нет колхозника тренера)

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