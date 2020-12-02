Бывший игрок сборной Марокко умер в 31 год

Трагические новости из Марокко. Бывший футболист национальной сборной этой страны Мохамед Абархун умер в тридцать один год. В феврале текущего года у Мохамеда был выявлен рак желудка. Футболист боролся с коварной болезнью, но не смог её победить.

Мохамед Абархун в последние годы выступал в Европе за португальский «Морейренсе» и турецкий «Ризеспор».

Абархун провёл несколько игр за национальную сборную Марокко. На международном уровне в своё время он помог команде своей страны квалифицироваться на Олимпийские игры 2012 года. На Играх в Лондоне Мохамед сыграл дважды.