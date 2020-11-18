Туран заразился коронавирусом

Полузащитник Арда Туран, выступающий в чемпионате Турции за «Галатасарай», сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

О своем заражении 33-летний футболист сообщил посредством сторис в «Инстаграме». Игрок сейчас находится на самоизоляции.

Напомним, что Туран перебрался в «Галатасарай» летом текущего года после истечения срока трудового соглашения с каталонской «Барселоной». В нынешнем сезоне Арда принял участие в девяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

После восьми туров чемпионата Турции «Галатасарай» набрал 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.