«Витория Гимарайнш» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

«Бенфика» остаётся самой стабильной командой текущего этапа Примейры, а также лидером по потерянным очкам. В субботу лиссабонцы принимали «Виторию Гимарайнш» и были сильнее (1:0). Единственный гол на 29-й минуте забил Мухаммед Актюркоглу.
«Бенфика» идет второй, уступая «Спортингу» два очка, но при этом имеет матч в запасе. «Витория» - шестая.
Протокол игры
|(1:0) Актюркоглу Мухаммед29'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Альваро Фернандес• 59'Баррейро Леандро67' (Амдуни Зеки (67') •Флорентину•Ди Мария Анхель 90'90' (Рольхейсер Бенхамин (90') •Актюркоглу Мухаммед78' (Бесте Ян-Никлас (78') •Эурснес Фредрик•Павлидис Вангелис 31'78' (Кабрал Артур (78')
Варела Бруну•Байю Алберту•Ривас Оскар•Фернандеш Жорже•Мендеш Жоау• 43'Силва Ману86' (Мендеш Жоао Педро Морейра (86') •Хэндель Томаш•Гарсия Самуэль70' (Gustavo Silva (70') •Кайо Сезар II86' (Арканжу Телму (86') •Оливейра Нелсон78' (Бика Жозе (78') •Сантуш Нуну III70' (Силва Тьягу (70')
07 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".
Бан пользователя