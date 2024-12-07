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«Витория Гимарайнш» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

07 Декабря 2024 • 23:05 Комментировать
Бенфика
1:0
Витория Гимарайнш
окончен

«Бенфика» остаётся самой стабильной командой текущего этапа Примейры, а также лидером по потерянным очкам. В субботу лиссабонцы принимали «Виторию Гимарайнш» и были сильнее (1:0). Единственный гол на 29-й минуте забил Мухаммед Актюркоглу.

«Бенфика» идет второй, уступая «Спортингу» два очка, но при этом имеет матч в запасе. «Витория» - шестая.

Протокол игры  
Бенфика1:0Витория Гимарайнш
(1:0) Актюркоглу Мухаммед29'  
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди НиколасАльваро Фернандес  59'Баррейро Леандро 67' (Амдуни Зеки ( 67') ФлорентинуДи Мария Анхель  90' 90' (Рольхейсер Бенхамин ( 90') Актюркоглу Мухаммед 78' (Бесте Ян-Никлас ( 78') Эурснес ФредрикПавлидис Вангелис  31' 78' (Кабрал Артур ( 78')
Запасные: Соареш СамуэлКаборе ИссаСкьеллеруп АндреасПрестианни ДжанлукаСилва Антониу
Варела БрунуБайю АлбертуРивас ОскарФернандеш ЖоржеМендеш Жоау  43'Силва Ману 86' (Мендеш Жоао Педро Морейра ( 86') Хэндель ТомашГарсия Самуэль 70' (Gustavo Silva ( 70') Кайо Сезар II 86' (Арканжу Телму ( 86') Оливейра Нелсон 78' (Бика Жозе ( 78') Сантуш Нуну III 70' (Силва Тьягу ( 70')
Запасные: Феррейра ЗеШарлес СилваМигель МагальяешВильянуэва Микель
07 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Витория Гимарайнш

Новости по матчу

06 Декабря
20:31
Ставка и прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш чемпионата Португалии — 7 декабря 2024
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