«Витория Гимарайнш» не смогла прервать победную серию «Бенфики»

«Бенфика» остаётся самой стабильной командой текущего этапа Примейры, а также лидером по потерянным очкам. В субботу лиссабонцы принимали «Виторию Гимарайнш» и были сильнее (1:0). Единственный гол на 29-й минуте забил Мухаммед Актюркоглу.

«Бенфика» идет второй, уступая «Спортингу» два очка, но при этом имеет матч в запасе. «Витория» - шестая.