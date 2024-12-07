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Юран готов тренировать «Бенфику» и «Порту»

07 Декабря 2024 • 10:10 Комментировать

Известный российский специалист Сергей Юран, поработавший в подмосковных «Химках» и «Пари НН», заявил о готовности тренировать португальские гранды – «Порту» и «Бенфику».

«Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Юран выступал за лиссабонскую «Бенфику» с 1991 по 1994 год. С 1994 по 1995 год Сергей отметился выступлениями за «Порту». Последним местом работы российского специалиста был «Пари НН».

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