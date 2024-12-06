«Спортинг» без Аморима провалил уже третий матч подряд

Невероятно, но факт, в чемпионате Португалии появилась интрига. «Спортинг» гостил у «Морейренсе» и ничего не добился.
Гости быстро повели после гола с пенальти от Виктора Дьёкереша, 60-го голевого удара для результативного форварда. Но довольно быстро Денис Пинто восстановил паритет на табло, а экс-игрок «Урала» Гильерме Шеттине в конце тайма сделал счет 2:1.
В итоге у «Спортинга» два матча после ухода Рубена Аморима и два поражения от середняков, и по потерянным очкам уже нет перевеса над главными конкурентами. Также с новым тренерским штабом португальцы попали «Арсеналу» 1:5 в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|12'Дьёкереш Виктор (0:1)
|(1:1) Пинто Денис19'
|(2:1) Гильерме Шеттине35'
Кевин Оливейра• 86'Пинто Денис65' (Сильва Фабиано (65') •Марсело Феррейра• 9'Маракас•Фримпонг Годфрид•Таварес Сидней•Рамос Рубен• 81'Де Соуза Силва Мадсон65' (Понк Карлуш (65') •Мартинс Бернардо65' (Габриэльзиньо (65') •Алан Осорио78' (Антониссе Джереми (78') •Гильерме Шеттине72' (Нлаво Луис (72')
Запасные: Кайо Секко•Батиста Жилберту•Бута Леонарду•Сантуш Педру
Ковачевич Владан•Сент-Жюст Йерри66' (Кенда Джованни (66') •Диоманде Усман78' (Дебаст Зено (78') •Инасиу Гонсалу• 18'Катамо Джени78' (Хардер Конрад (78') •Морита Хидемаса•Юльманн Мортен•Матеус Рейс•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Браганса Даниэл65' (Араухо Максимилиано (65')
05 декабря. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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