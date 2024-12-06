«Спортинг» без Аморима провалил уже третий матч подряд

Невероятно, но факт, в чемпионате Португалии появилась интрига. «Спортинг» гостил у «Морейренсе» и ничего не добился.

Гости быстро повели после гола с пенальти от Виктора Дьёкереша, 60-го голевого удара для результативного форварда. Но довольно быстро Денис Пинто восстановил паритет на табло, а экс-игрок «Урала» Гильерме Шеттине в конце тайма сделал счет 2:1.

В итоге у «Спортинга» два матча после ухода Рубена Аморима и два поражения от середняков, и по потерянным очкам уже нет перевеса над главными конкурентами. Также с новым тренерским штабом португальцы попали «Арсеналу» 1:5 в Лиге чемпионов.