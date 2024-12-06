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Чемпионат Португалии

«Спортинг» без Аморима провалил уже третий матч подряд

06 Декабря 2024 • 01:28 Комментировать
Морейренсе
2:1
Спортинг Л

Невероятно, но факт, в чемпионате Португалии появилась интрига. «Спортинг» гостил у «Морейренсе» и ничего не добился.

Гости быстро повели после гола с пенальти от Виктора Дьёкереша, 60-го голевого удара для результативного форварда. Но довольно быстро Денис Пинто восстановил паритет на табло, а экс-игрок «Урала» Гильерме Шеттине в конце тайма сделал счет 2:1.

В итоге у «Спортинга» два матча после ухода Рубена Аморима и два поражения от середняков, и по потерянным очкам уже нет перевеса над главными конкурентами. Также с новым тренерским штабом португальцы попали «Арсеналу» 1:5 в Лиге чемпионов.

Протокол игры  
Морейренсе2:1Спортинг Л
  12'Дьёкереш Виктор (0:1)
(1:1) Пинто Денис19'  
(2:1) Гильерме Шеттине35'  
Кевин Оливейра  86'Пинто Денис 65' (Сильва Фабиано ( 65') Марсело Феррейра  9'МаракасФримпонг ГодфридТаварес СиднейРамос Рубен  81'Де Соуза Силва Мадсон 65' (Понк Карлуш ( 65') Мартинс Бернардо 65' (Габриэльзиньо ( 65') Алан Осорио 78' (Антониссе Джереми ( 78') Гильерме Шеттине 72' (Нлаво Луис ( 72')
Запасные: Кайо СеккоБатиста ЖилбертуБута ЛеонардуСантуш Педру
Ковачевич ВладанСент-Жюст Йерри 66' (Кенда Джованни ( 66') Диоманде Усман 78' (Дебаст Зено ( 78') Инасиу Гонсалу  18'Катамо Джени 78' (Хардер Конрад ( 78') Морита ХидемасаЮльманн МортенМатеус РейсТринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторБраганса Даниэл 65' (Араухо Максимилиано ( 65')
Запасные: Симоес ЖоаоДиего КаллайЭдвардс МаркусЭсгаю РикардуФреснеда Иван
05 декабря. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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