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Дьёкереш забил 60-й гол в 2024 году

06 Декабря 2024 • 00:01 Комментировать
Морейренсе
2:1
Спортинг Л
окончен

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш преодолел отметку в 60 забитых мячей в текущем календарном году.

26-летний футболист поразил ворота «Морейренсе» в проходящем сейчас матче чемпионата Португалии, реализовав пенальти. Это уже 25-й гол шведа за лиссабонцев в 22 поединках нынешней кампании. В общей сложности на счету форварда 60 точных ударов с начала 2024 года во всех турнирах.

Виктор Дьёкереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года. Слухи активно связывают лидера «львов» с возможным уходом в один из европейских топ-клубов по окончании текущего сезона. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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