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«Бенфика» не испытала проблем в игре с худшей командой лиги

01 Декабря 2024 • 23:01 Комментировать
Арока
0:2
Бенфика
окончен

В 12-м туре Примейры «Бенфика» гостила у аутсайдеров из «Ароки» и добилась победы.

Хосе Фонтан стал автором автогола на 12-й минуте, а в середине второй половины Анхель ди Мария забил с пенальти - 0:2.

«Бенфика» потеснила «Порту» со второго места, соперник - последний.

Протокол игры  
Арока0:2Бенфика
  12'Фонтан Хосе (0:1)
  71'Ди Мария Анхель (0:2)
Мантл НикоЭшгаю ТьягуЛамба Шику  40'Фонтан ХосеДанте АмадуСимау ДавидЛум Мамаду  36' 78' (Сантуш Педру ( 78') ДжейсонСилла Морлей 87' (Пинту Алекс ( 87') Родригеш Иву 66' (Ялчын Гювен ( 66') Трецца Альфонсо 78' (Госальбес Пабло ( 78')
Запасные: Валиду ЖоауФукуи ТайчиПуче МигельВеверсонРоша Матиас
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди НиколасАльваро ФернандесЭурснес ФредрикФлорентинуКекчю Оркун  31' 63' (Баррейро Леандро ( 63') Ди Мария Анхель 79' (Кабрал Артур ( 79') Павлидис Вангелис 79' (Амдуни Зеки ( 79'  90') Актюркоглу Мухаммед 63' (Бесте Ян-Никлас ( 63'  69')
Запасные: Соареш СамуэлКаборе ИссаРольхейсер БенхаминСкьеллеруп АндреасСилва Антониу
01 декабря. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Арока

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Арока — Бенфика чемпионата Португалии — 1 декабря 2024
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