«Бенфика» не испытала проблем в игре с худшей командой лиги

В 12-м туре Примейры «Бенфика» гостила у аутсайдеров из «Ароки» и добилась победы.

Хосе Фонтан стал автором автогола на 12-й минуте, а в середине второй половины Анхель ди Мария забил с пенальти - 0:2.

«Бенфика» потеснила «Порту» со второго места, соперник - последний.