«Бенфика» не испытала проблем в игре с худшей командой лиги

В 12-м туре Примейры «Бенфика» гостила у аутсайдеров из «Ароки» и добилась победы.
Хосе Фонтан стал автором автогола на 12-й минуте, а в середине второй половины Анхель ди Мария забил с пенальти - 0:2.
«Бенфика» потеснила «Порту» со второго места, соперник - последний.
Протокол игры
|12'Фонтан Хосе (0:1)
|71'Ди Мария Анхель (0:2)
Мантл Нико•Эшгаю Тьягу•Ламба Шику• 40'Фонтан Хосе•Данте Амаду•Симау Давид•Лум Мамаду 36'78' (Сантуш Педру (78') •Джейсон•Силла Морлей87' (Пинту Алекс (87') •Родригеш Иву66' (Ялчын Гювен (66') •Трецца Альфонсо78' (Госальбес Пабло (78')
Запасные: Валиду Жоау•Фукуи Тайчи•Пуче Мигель•Веверсон•Роша Матиас
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Альваро Фернандес•Эурснес Фредрик•Флорентину•Кекчю Оркун 31'63' (Баррейро Леандро (63') •Ди Мария Анхель79' (Кабрал Артур (79') •Павлидис Вангелис79' (Амдуни Зеки (79') • 90'Актюркоглу Мухаммед63' (Бесте Ян-Никлас (63') 69'
01 декабря. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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