Лиссабонский «Спортинг» выпустил новый комплект формы. Футболка в этом комплекте выполнена в чёрном цвете. На передней её части можно увидеть узор золотого цвета в виде номера семь – в честь звёздного Криштиану Роналду.

«Спортинг» надеется, что такая форма вдохновит молодых ребят на повторение пути Роналду.

«Есть номера, которые оставляют наследие: следующей «семёркой» можешь стать ты», - говорится в сообщении «львов».

Кстати, в презентации футболки поучаствовал 14-летний сын Криштиану Роналду.

Напомним, что Роналду покинул «Спортинг» в 2003 году, перебравшись в «Манчестер Юнайтед». Сейчас португалец играет за «Аль-Наср».