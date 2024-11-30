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«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду фото

30 Ноября 2024 • 18:27 Комментировать

Лиссабонский «Спортинг» выпустил новый комплект формы. Футболка в этом комплекте выполнена в чёрном цвете. На передней её части можно увидеть узор золотого цвета в виде номера семь – в честь звёздного Криштиану Роналду.

«Спортинг» надеется, что такая форма вдохновит молодых ребят на повторение пути Роналду.

«Есть номера, которые оставляют наследие: следующей «семёркой» можешь стать ты», - говорится в сообщении «львов».

Кстати, в презентации футболки поучаствовал 14-летний сын Криштиану Роналду.

Напомним, что Роналду покинул «Спортинг» в 2003 году, перебравшись в «Манчестер Юнайтед». Сейчас португалец играет за «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон
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