«Порту» проиграл «Морейренсе» и вылетел из Кубка Португалии

Кроме «Манчестер Сити», есть ещё один большой европейский клуб, который переживает сейчас острый кризис. Речь идёт о португальском «Порту», который две недели тому назад проиграл «Бенфике» с крупным счётом, а также римскому «Лацио» в еврокубках - и тоже крупно.

А теперь «Порту» вылетел из кубка Португалии на весьма ранней для такого клуба стадии - 1/16 финала. Это случилось после поражения от «Морейренсе» со счётом 1:2. Счёт открыл ветеран клуба Пепе, это случилось уже на шестой минуте, однако ещё до перерыва «Морейренсе» сравнял счёт, а во втором тайме с пенальти забил и победный мяч.