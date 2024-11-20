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Дьёкереш забил 12 голов в 5 ноябрьских матчах

20 Ноября 2024 • 01:25 Комментировать
Швеция
6:0
Азербайджан

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш провёл очередной грандиозный матч.

Представитель лиссабонского «Спортинга» оформил покер в матче Лиги наций против сборной Азербайджана, который завершился победой шведов со счётом 6:0. Таким образом, в активе форварда 12 забитых мячей в последних пяти поединках за клуб и национальную команду. С начала ноября 26-летний футболист дважды забивал по четыре мяча за игру, ещё в одном случае ему удался хет-трик.

«Выстоять» против Виктора Дьёкереша за обозначенный период смогла только «Брага». «Манчестер Сити» получил от игрока три мяча, «Эштрела» – четыре, сборная Словакии – один.

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