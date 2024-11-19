Дьёкереш забил 30 голов с начала сезона

Нападающий Виктор Дьёкереш продолжает исправно забивать за лиссабонский «Спортинг» и сборную Швеции.

26-летний футболист отметился дублем в первом тайме сегодняшнего матча Лиги наций против сборной Азербайджана, поразив ворота на 26-й и 37-й минутах. Швед достиг отметки в 30 голов за клуб и национальную команду с начала сезона, проведя всего 24 поединка. Также в активе форварда семь результативных передач.

Сборная Швеции досрочно гарантировала себе первое место в группе и повышение в Лигу B. На счету Дьёкереша семь точных ударов в рамках текущего розыгрыша Лиги наций.

Текстовая трансляция поединка Швеция – Азербайджан доступна на сайте LiveResult.ru.