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Дьёкереш забил 30 голов с начала сезона

19 Ноября 2024 • 23:36 Комментировать
Швеция
6:0
Азербайджан
1 1.19 X 7.60 2 16.00
2-й тайм

Нападающий Виктор Дьёкереш продолжает исправно забивать за лиссабонский «Спортинг» и сборную Швеции.

26-летний футболист отметился дублем в первом тайме сегодняшнего матча Лиги наций против сборной Азербайджана, поразив ворота на 26-й и 37-й минутах. Швед достиг отметки в 30 голов за клуб и национальную команду с начала сезона, проведя всего 24 поединка. Также в активе форварда семь результативных передач.

Сборная Швеции досрочно гарантировала себе первое место в группе и повышение в Лигу B. На счету Дьёкереша семь точных ударов в рамках текущего розыгрыша Лиги наций.

Текстовая трансляция поединка Швеция – Азербайджан доступна на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Сборная Швеции Виктор Дьёкереш ещё теги

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