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Дьёкереш: «Я хочу завершить сезон в «Спортинге»

17 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать
Спортинг Л
...
Амаранти
22.11 23:45

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш высказался о возможной смене команды в зимнее трансферное окно.

Как известно, за шведским голеадором гоняются ведущие европейские клубы. Ранее был назван фаворит на подписание 26-летнего Дьёкереша.

— Я хочу завершить этот сезон в «Спортинге». Мне здесь нравится. Новый клуб? Посмотрим, когда придет время. Я хочу играть, это важный момент, но есть и другие факторы, — приводит слова Дьёкереша журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 23 гола и сделал четыре результативные передачи.

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