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Чемпионат Португалии

Газзаев – об уходе Аморима: «Спортинг» остаётся сильной командой»

17 Ноября 2024 • 13:27 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о португальском «Спортинге» после ухода главного тренера Рубена Аморима.

«Уход Аморима - это серьёзное изменение. Так что будем смотреть за «Спортингом» без него. Но «Спортинг» всё равно остаётся сильной командой»,  - цитирует Газзаева Metaratings.

«Спортинг» занимает первое место в национальном чемпионате, опережая ближайшего преследователя на шесть зачётных баллов. Что касается Лиги чемпионов, то под руководством Аморима команда забралась на вторую строчку в турнирной таблице, набрав десять очков в четырёх матчах. В последней игре португальцы на своём поле сенсационно разгромили «Манчестер Сити» (4:1).

Напомним, что Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед».

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