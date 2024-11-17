Газзаев – об уходе Аморима: «Спортинг» остаётся сильной командой»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о португальском «Спортинге» после ухода главного тренера Рубена Аморима.

«Уход Аморима - это серьёзное изменение. Так что будем смотреть за «Спортингом» без него. Но «Спортинг» всё равно остаётся сильной командой», - цитирует Газзаева Metaratings.

«Спортинг» занимает первое место в национальном чемпионате, опережая ближайшего преследователя на шесть зачётных баллов. Что касается Лиги чемпионов, то под руководством Аморима команда забралась на вторую строчку в турнирной таблице, набрав десять очков в четырёх матчах. В последней игре португальцы на своём поле сенсационно разгромили «Манчестер Сити» (4:1).

Напомним, что Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед».