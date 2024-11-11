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«Спортинг» назначил нового тренера после ухода Аморима в «Манчестер Юнайтед»

11 Ноября 2024 • 15:19 Комментировать (1)

Жоау Перейра назначен на пост главного тренера лиссабонского «Спортинга». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба клуба.

40-летний наставник в текущем сезоне работал со второй командой «Спортинга», а до этого два года тренировал молодежку лиссабонского клуба. У руля «львов» Перейра сменил Рубена Аморима, перешедшего на работу в английский «Манчестер Юнайтед».

В последнем матче под руководством Аморима лиссабонская команда отпраздновала волевую победу над «Брагой» со счетом 4:2. После 11 туров чемпионата Португалии «Спортинг» с 33 баллами лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Порту» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Жоау Перейра
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Комментарии (1) Все комментарии
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Kirolnic
11 Ноября 2024 в 15:28
Это ж как надо не иметь совести совсем, и кидануть Серегу Юрана!
Он же уже видел себя там!
Не хорошо!
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