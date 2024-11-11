«Бенфика» разгромно победила в матче с «Порту»

К центральному матчу 11-го тура Примейры «Бенфика» и «Порту» подошли с победными сериями. Вот только сегодня в споре главных преследователей «Спортинга» интрига сохранялась не все 90 минут.

После сухой первой трети матча отличился Альваро Фернандес, на что гости ответили голом Сэмюэля Омородиона. На 56-й минуте метко пробил Анхель ди Мария, почти сразу после этого мяч оказался в сетке от Неуэна Переса - 3:1. На 82-й минуте ди Мария реализовал пенальти.

«Бенфика» разгромила принципиального соперника и остается на третьем месте, уступая два очка «Порту» и восемь - «Спортингу».