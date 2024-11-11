«Бенфика» разгромно победила в матче с «Порту»

К центральному матчу 11-го тура Примейры «Бенфика» и «Порту» подошли с победными сериями. Вот только сегодня в споре главных преследователей «Спортинга» интрига сохранялась не все 90 минут.
После сухой первой трети матча отличился Альваро Фернандес, на что гости ответили голом Сэмюэля Омородиона. На 56-й минуте метко пробил Анхель ди Мария, почти сразу после этого мяч оказался в сетке от Неуэна Переса - 3:1. На 82-й минуте ди Мария реализовал пенальти.
«Бенфика» разгромила принципиального соперника и остается на третьем месте, уступая два очка «Порту» и восемь - «Спортингу».
Протокол игры
|(1:0) Альваро Фернандес30'
|44'Омородион Сэмюэль (1:1)
|(2:1) Ди Мария Анхель56'
|(3:1) Перес Неуэн61'
|(4:1) Ди Мария Анхель82'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Альваро Фернандес• 19'Эурснес Фредрик88' (Рольхейсер Бенхамин (88') •Флорентину•Ди Мария Анхель88' (Амдуни Зеки (88') •Кекчю Оркун85' (Саншеш Ренату (85') •Актюркоглу Мухаммед75' (Бесте Ян-Никлас (75') •Павлидис Вангелис84' (Кабрал Артур (84')
Кошта Диогу•Фернандеш Мартим 52'63' (Пепе Акино (63') •Перес Неуэн•Джало Тьягу•Моура Франсишку72' (Лодер Дэнни (72') •Варела Алан• 19'Эуштакиу Стивен63' (Мариу Жоау III (63') • 79'Виейра Фабиу 51'86' (Боржеш Гонсалу (86') •Нико Гонсалес•Галено Вандерсон•Омородион Сэмюэль
Запасные: Вашку Соуза•Гюль Дениз•Зе Педро•Рамош Клаудиу•Франку Андре
10 ноября. Стадион "Эштадиу да Луш".
Бан пользователя