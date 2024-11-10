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«Спортинг» едва не потерял первые очки в сезоне, играя против «Браги»

10 Ноября 2024 • 23:46 Комментировать
Брага
2:4
Спортинг Л

В центральном матче 11-го тура Примейры «Брага» принимала «Спортинг» и была близка к тому, чтобы отобрать первые очки у лидера сезона. Рикарду Орта отметился голевыми ударами в первом тайме (2:0). Хидемаса Морита отыграл один мяч после перерыва, а после 80-й минуты у фаворита отличились Мортен Юльманн и дважды Конрад Хардер - 2:4.

«Спортинг» набрал 33 очка из 33 возможных, соперник мог быть в тройке, но идет на пятой строчке.

Протокол игры  
Брага2:4Спортинг Л
(1:0) Орта Рикарду20'  
(2:0) Орта Рикарду45'  
  58'Морита Хидемаса (2:1)
  81'Юльманн Мортен (2:2)
  89'Хардер Конрад (2:3)
  90'Хардер Конрад (2:4)
Матеус ЛимаФеррейра Жоау  38'Паулу Оливейра  68'Ньякате СикуФернандеш Рожер  45' 61' (Роберто Фернандес Альварельос ( 61') Карвалью ВиторМоутинью Жоау 90' (Гарби Исмаэль ( 90') Мартинес Габриэль  90'Орта РикардуЭль Уаззани Амин  57' 61' (Гомес Виктор ( 61') Брума Арминду
Запасные: Марин АдрианГорничек ЛукашГорби Жан-БатистБамбу РобсонОрта АндреРибейру Юри
Израэль ФранкоДебаст Зено 46' (Сент-Жюст Йерри ( 46') Диоманде Усман  53'Матеус Рейс 80' (Инасиу Гонсалу ( 80') Кенда Джованни  90'Юльманн Мортен  80'Браганса Даниэл 56' (Морита Хидемаса ( 56') Араухо Максимилиано 56' (Хардер Конрад ( 56') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш  13' 26' (Катамо Джени ( 26')
Запасные: Симоес ЖоаоЭсгаю РикардуКуарежма ЭдуардуКовачевич Владан
10 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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