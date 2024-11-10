«Спортинг» едва не потерял первые очки в сезоне, играя против «Браги»

В центральном матче 11-го тура Примейры «Брага» принимала «Спортинг» и была близка к тому, чтобы отобрать первые очки у лидера сезона. Рикарду Орта отметился голевыми ударами в первом тайме (2:0). Хидемаса Морита отыграл один мяч после перерыва, а после 80-й минуты у фаворита отличились Мортен Юльманн и дважды Конрад Хардер - 2:4.
«Спортинг» набрал 33 очка из 33 возможных, соперник мог быть в тройке, но идет на пятой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Орта Рикарду20'
|(2:0) Орта Рикарду45'
|58'Морита Хидемаса (2:1)
|81'Юльманн Мортен (2:2)
|89'Хардер Конрад (2:3)
|90'Хардер Конрад (2:4)
Матеус Лима•Феррейра Жоау• 38'Паулу Оливейра• 68'Ньякате Сику•Фернандеш Рожер 45'61' (Роберто Фернандес Альварельос (61') •Карвалью Витор•Моутинью Жоау90' (Гарби Исмаэль (90') •Мартинес Габриэль• 90'Орта Рикарду•Эль Уаззани Амин 57'61' (Гомес Виктор (61') •Брума Арминду
Израэль Франко•Дебаст Зено46' (Сент-Жюст Йерри (46') •Диоманде Усман• 53'Матеус Рейс80' (Инасиу Гонсалу (80') •Кенда Джованни• 90'Юльманн Мортен• 80'Браганса Даниэл56' (Морита Хидемаса (56') •Араухо Максимилиано56' (Хардер Конрад (56') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш 13'26' (Катамо Джени (26')
10 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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