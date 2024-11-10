«Спортинг» едва не потерял первые очки в сезоне, играя против «Браги»

В центральном матче 11-го тура Примейры «Брага» принимала «Спортинг» и была близка к тому, чтобы отобрать первые очки у лидера сезона. Рикарду Орта отметился голевыми ударами в первом тайме (2:0). Хидемаса Морита отыграл один мяч после перерыва, а после 80-й минуты у фаворита отличились Мортен Юльманн и дважды Конрад Хардер - 2:4.

«Спортинг» набрал 33 очка из 33 возможных, соперник мог быть в тройке, но идет на пятой строчке.