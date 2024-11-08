Центральный защитник «Бенфики» Николас Отаменди может сменить клуб в начале нового года.

36-летний близок к возвращению на родину – его ждут в клубе «Ривер Плейт». Как сообщает журналист Ренсо Пантич, аргентинский гранд подпишет опытного центрбека в январское трансферное окно.

Николас Отаменди выступает за «Бенфику» с 2020 года. Ранее он представлял цвета «Манчестер Сити», «Валенсии», «Атлетико Минейро», «Порту» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины ветеран провёл 121 матч, став победителем чемпионата мира и двукратным обладателем Кубка Америки.

В нынешней кампании Отаменди принял участие в 13 поединках «Бенфики», отметившись одним голом и тремя ассистами.