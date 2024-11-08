​Жардим - новый тренер «Аль-Айна»

Буквально накануне мы сообщали, что «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов уволил аргентинского наставника Эрнана Креспо. Свято место долго не пустовало - уже сегодня стало известно, что вместо Креспо с клубом будет работать другой известный специалист - Леонарду Жардим. В прошлом он памятен по долгой работе с «Монако» - как раз когда там делал свои первые успехи Килиан Мбаппе.

Клуб уже официально объявил о том что именно пятидесятилетний португалец станет новым наставником. Доселе он работал в другой арабской стране - Катаре. Также послужном списке Жардима есть сотрудничество с такими клубами, как «Олимпиакос» и «Брага».