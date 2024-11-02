«Бенфика» одержала волевую победу над «Фаренсе»

В 10-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Фаренсе» и одержала непростую победу над главным аутсайдером. Дарио Поведа забил «орлам» на 15-й минуте, но Альваро Фернандес довольно быстро сравнял, а Вангелис Павлидис вырвал победу в начале второго тайма - 1:2.
«Бенфика» закрепилась на третьем месте, отставание от лидирующего «Спортинга» составляет восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Поведа Дарио15'
|21'Альваро Фернандес (1:1)
|54'Павлидис Вангелис (1:2)
Вельо Рикардо•Марко Морено•Жорж Артур75' (Миллан Алехандро (75') •Африко Лукас•Пастор•Виктор Пауло•Менинью Мигель63' (Барбоза Рафаэл II (63') •Фалькао Клаудио63' (_Bastos Almeida G. M. (63') •Нето Анжело• 84'Элвис63' (Бермехо Алекс (63') •Поведа Дарио52' (Куба (52')
Запасные: Кайке•Полони Дерик•Ривальдо•Раул Силва
Трубин Анатолий•Бах Александр46' (Бесте Ян-Никлас (46') •Араужу Томаш•Отаменди Николас•Альваро Фернандес•Эурснес Фредрик•Флорентину•Ди Мария Анхель87' (Кабрал Артур (87') •Кекчю Оркун90' (Саншеш Ренату (90') •Актюркоглу Мухаммед76' (Амдуни Зеки (76') •Павлидис Вангелис87' (Скьеллеруп Андреас (87')
02 ноября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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