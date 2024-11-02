«Бенфика» одержала волевую победу над «Фаренсе»

В 10-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Фаренсе» и одержала непростую победу над главным аутсайдером. Дарио Поведа забил «орлам» на 15-й минуте, но Альваро Фернандес довольно быстро сравнял, а Вангелис Павлидис вырвал победу в начале второго тайма - 1:2.

«Бенфика» закрепилась на третьем месте, отставание от лидирующего «Спортинга» составляет восемь очков.