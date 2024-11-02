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Чемпионат Португалии

«Бенфика» одержала волевую победу над «Фаренсе»

02 Ноября 2024 • 22:58 Комментировать
Фаренсе
1:2
Бенфика
окончен

В 10-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Фаренсе» и одержала непростую победу над главным аутсайдером. Дарио Поведа забил «орлам» на 15-й минуте, но Альваро Фернандес довольно быстро сравнял, а Вангелис Павлидис вырвал победу в начале второго тайма - 1:2.

«Бенфика» закрепилась на третьем месте, отставание от лидирующего «Спортинга» составляет восемь очков.

Протокол игры  
Фаренсе1:2Бенфика
(1:0) Поведа Дарио15'  
  21'Альваро Фернандес (1:1)
  54'Павлидис Вангелис (1:2)
Вельо РикардоМарко МореноЖорж Артур 75' (Миллан Алехандро ( 75') Африко ЛукасПасторВиктор ПаулоМенинью Мигель 63' (Барбоза Рафаэл II ( 63') Фалькао Клаудио 63' (_Bastos Almeida G. M. ( 63') Нето Анжело  84'Элвис 63' (Бермехо Алекс ( 63') Поведа Дарио 52' (Куба ( 52')
Запасные: КайкеПолони ДерикРивальдоРаул Силва
Трубин АнатолийБах Александр 46' (Бесте Ян-Никлас ( 46') Араужу ТомашОтаменди НиколасАльваро ФернандесЭурснес ФредрикФлорентинуДи Мария Анхель 87' (Кабрал Артур ( 87') Кекчю Оркун 90' (Саншеш Ренату ( 90') Актюркоглу Мухаммед 76' (Амдуни Зеки ( 76') Павлидис Вангелис 87' (Скьеллеруп Андреас ( 87')
Запасные: Соареш СамуэлКаборе ИссаРольхейсер БенхаминСилва Антониу
02 ноября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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