«Спортинг» добыл десятую победу подряд благодаря покеру Дьёкереша

10-й тур Примейры открывали «Спортинг» и «Эштрела». Лиссабонцы и после ухода Рубена Аморима шикарно провели очередную встречу и разгромили аутсайдера.

В первом тайме Виктор Дьёкереш отметился хет-триком, забивая с игры и с пенальти, а позже и в четвертый раз отправил мяч в сетку. Также в концовке отличился Максимилиано Араухо. У гостей Родриго Пиньо дважды огорчил голкипера, но засчитали только один гол - 5:1.

«Спортинг» набрал 30 очков в 10 матчах и уверенно лидирует. Соперник - третий с конца.