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«Спортинг» добыл десятую победу подряд благодаря покеру Дьёкереша

02 Ноября 2024 • 01:15 Комментировать
Спортинг Л
5:1
Эштрела
окончен

10-й тур Примейры открывали «Спортинг» и «Эштрела». Лиссабонцы и после ухода Рубена Аморима шикарно провели очередную встречу и разгромили аутсайдера.

В первом тайме Виктор Дьёкереш отметился хет-триком, забивая с игры и с пенальти, а позже и в четвертый раз отправил мяч в сетку. Также в концовке отличился Максимилиано Араухо. У гостей Родриго Пиньо дважды огорчил голкипера, но засчитали только один гол - 5:1.

«Спортинг» набрал 30 очков в 10 матчах и уверенно лидирует. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Спортинг Л5:1Эштрела
(1:0) Дьёкереш Виктор19'  
(2:0) Дьёкереш Виктор31'  
  35'Пиньо Родриго (2:1)
(3:1) Дьёкереш Виктор42'  
(4:1) Дьёкереш Виктор70'  
(5:1) Араухо Максимилиано85'  
Израэль ФранкоДебаст Зено 73' (Эдвардс Маркус ( 73') Диоманде УсманИнасиу Гонсалу 46' (Сент-Жюст Йерри ( 46') Кенда ДжованниЮльманн Мортен 68' (Морита Хидемаса ( 68') Браганса ДаниэлАраухо МаксимилианоТринкан Франсишку 80' (Хардер Конрад ( 80') Дьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш 73' (Матеус Рейс ( 73')
Запасные: Симоес ЖоаоЭсгаю РикардуФреснеда ИванКовачевич Владан
Брижидо БруноФерру  79'Драме Иссьяр 52' (Нани Луиш ( 52') Лима РубенВейга ДанилуВарела НилтонБукка Лионель  41' 46' (Жезус Игор ( 46') Paulo Moreira  4' 46' (Андре Силва ( 46') Кордейру Леонарду  44' 74' (Руис Алан ( 74') Кабрал ЖованеПиньо Родриго 67' (Кикаш ( 67')
Запасные: Кайо СантанаСиссоко ТилльМейшеду ФрансишкуКелиано Мануэль
01 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш Эштрела ещё теги

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