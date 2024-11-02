«Спортинг» добыл десятую победу подряд благодаря покеру Дьёкереша

10-й тур Примейры открывали «Спортинг» и «Эштрела». Лиссабонцы и после ухода Рубена Аморима шикарно провели очередную встречу и разгромили аутсайдера.
В первом тайме Виктор Дьёкереш отметился хет-триком, забивая с игры и с пенальти, а позже и в четвертый раз отправил мяч в сетку. Также в концовке отличился Максимилиано Араухо. У гостей Родриго Пиньо дважды огорчил голкипера, но засчитали только один гол - 5:1.
«Спортинг» набрал 30 очков в 10 матчах и уверенно лидирует. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Дьёкереш Виктор19'
|(2:0) Дьёкереш Виктор31'
|35'Пиньо Родриго (2:1)
|(3:1) Дьёкереш Виктор42'
|(4:1) Дьёкереш Виктор70'
|(5:1) Араухо Максимилиано85'
Израэль Франко•Дебаст Зено73' (Эдвардс Маркус (73') •Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу46' (Сент-Жюст Йерри (46') •Кенда Джованни•Юльманн Мортен68' (Морита Хидемаса (68') •Браганса Даниэл•Араухо Максимилиано•Тринкан Франсишку80' (Хардер Конрад (80') •Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш73' (Матеус Рейс (73')
Брижидо Бруно•Ферру• 79'Драме Иссьяр52' (Нани Луиш (52') •Лима Рубен•Вейга Данилу•Варела Нилтон•Букка Лионель 41'46' (Жезус Игор (46') •Paulo Moreira 4'46' (Андре Силва (46') •Кордейру Леонарду 44'74' (Руис Алан (74') •Кабрал Жоване•Пиньо Родриго67' (Кикаш (67')
01 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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