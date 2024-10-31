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Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Завтра я всё расскажу»

31 Октября 2024 • 22:41 Комментировать
Спортинг Л
...
Эштрела
Через 23 ч. 36 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим почти подтвердил скорый переезд в Англию.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» согласовал с португальским клубом условия назначения наставника. Ожидается, что 10 ноября Аморим окончательно покинет «Спортинг» и начнёт работу на новом месте.

«В Премьер-лиге мне нравится всё! – признаётся португалец, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – «Манчестер Юнайтед»? Завтра после матча я вам всё расскажу, внесу ясность. А пока давайте сосредоточимся на игре», – заявил Рубен Аморим.

В пятницу «Спортинг» сыграет против «Эштрелы» в чемпионате Португалии. Поединок стартует в 23:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Эштрела ещё теги

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СПОРТИНГ Л ЭШТРЕЛА
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