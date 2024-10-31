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Экс-тренер московского «Спартака» возглавил греческий топ-клуб официально

31 Октября 2024 • 19:50 Комментировать

Португальский специалист Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба из Афин.

Стороны подписали соглашение сроком до лета 2026 года. Напомним, что предыдущим главным тренером «Панатинаикоса» был уругвайский тренер Диего Алонсо. Его уволили после того, как афинский клуб по итогу девяти туров греческой высшей лиги набрал всего лишь 13 баллов.

Напомним, что последним местом работы Витории была сборная Египта. Ранее тренер работал с такими командами как московский «Спартак», саудовский «Аль-Наср», «Бенфика». Тренеру 54 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Руй Витория
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