В Португалии рассказали, может ли Юран возглавить «Спортинг»

Португальский журналист Майкл Мачад в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении Сергея Юрана в «Спортинг».

«Может ли Сергей Юран возглавить «Спортинг»? Нет, «Спортинг» уже выбрал главного тренера. Это Жоау Перейра, когда-то он играл за «Спортинг», а сейчас очень успешно работает с молодежной командой. В клубе давно были готовы к уходу Аморима, даже если бы он ушел летом, главным тренером стал бы Перейра», — сказал Мачад.

Напомним, ранее Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Спортинга», чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».