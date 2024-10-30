Мостовой готов войти в тренерский штаб Юрана в «Спортинге»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой отреагировал на слова Сергея Юрана о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг» после перехода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

По словам Мостового, будет хорошо, если Сергей Юран возьмёт его в свой тренерский штаб в Португалии.

«В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем. Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не могут поехать к ним?» - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что в девяностых годах прошлого века Александр Мостовой поиграл в Португалии за «Бенфику». Сергей Юран тоже играл за лиссабонских «орлов», а позже ещё и в «Порту».