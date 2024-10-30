Юрана не удивит приглашение «Спортинга»

Сергей Юран не удивится, если в ближайшее время он получит приглашение возглавить лиссабонский «Спортинг». Об этом рассказал сам специалист, который сейчас находится без клубной прописки.

«А чему удивляться? Не в другой же вид спорта пригласят. Это знакомая мне страна, «Спортинг» - клуб с именем, и он всегда таким считался в Португалии. Там ставят максимальные задачи», - цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в своё время Сергей Юран выступал в Португалии как футболист. В девяностых годах Юран играл за «Бенфику» и «Порту».

Добавим, что в ближайшие недели или даже дни ожидается переход Рубена Аморима из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».