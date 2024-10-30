Агент: «Теоретически «Спортинг» может проявить интерес к Юрану»

Известный агент Паулу Барбоза высказался насчёт возможного приглашения Сергея Юрана на пост главного тренера «Спортинга». Ранее сам Юран говорил о готовности заменить Рубена Аморима у руля команды.

«Чисто теоретически «Спортинг» может проявить интерес к Юрану. В клубе его хорошо знают. Он известный тренер в Португалии. Потому что он играл здесь. У Сергея есть хорошие результаты в России», - цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Барбоза отметил, что Сергей Юран может находиться в шорт-листе «Спортинга».

Как известно, в ближайшее время Рубен Аморим может перебраться из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Лиссабонцы накануне подтвердили готовность «красных дьяволов» выплатить 10 миллионов евро компенсации.