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Юран готов заменить Аморима после ухода в «Манчестер Юнайтед»

30 Октября 2024 • 14:50 Комментировать

Известный тренер Сергей Юран высказался о возможном переходе тренера Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». По словам Юрана, он будет готов заменить Аморима у руля «львов».

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Юран отметил, что будет готов поговорить со «Спортингом» конкретно после того, как переход Рубена Аморима на «Олд Траффорд» будет оформлен окончательно.

Как известно, в своё время как футболист Сергей Юран выступал в Португалии за «Бенфику» (1991-1994) и «Порту» (1994-1995).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Сергей Юран Рубен Аморим ещё теги
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